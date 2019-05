Qui Lazio, Luis Alberto e Caicedo non convocati: così cambia la formazione

Il portale sportivo Sos Fanta aggiorna sulle ultime indiscrezioni riguardanti la probabile formazione della Lazio che questa sera affronterà il Bologna.

In porta giocherà il terzo portiere Guerrieri, l’ha confermato anche ieri Inzaghi in conferenza stampa. In difesa, senza lo squalificato Radu, sono pronti Wallace, Luiz Felipe e Acerbi, che può giocare sul centro-sinistra. A centrocampo va verso la panchina Milinkovic-Savic, può partire fuori anche Cataldi: provati Romulo, Parolo, Badelj, Leiva e Lulic. In attacco, senza Caicedo e Luis Alberto che negli ultimi giorni non si sono allenati coi compagni e non sono stati nemmeno convocati, ci sono Immobile e Correa.