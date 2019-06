Fuochi: “Non avremo più paura. Miha? Si troverà un accordo”

Ospite di Sportoday su Rete 7, il collega Walter Fuochi ha parlato di tutti i temi d’attualità sulla situazione del Bologna. Si parte da Mihajlovic

“Credo che il tecnico faccia da garante a questo programma ambizioso che la società è disposta ad assecondare. Direi che non moriremo più di paura e adesso stanno succedendo cose significative. Si sta confermando l’allenatore del miracolo ed è stato assunto un dirigente di primordine, le cose stanno andando in una direzione chiara. Distanza economica? Non credo sia un problema, anche se la durata del contratto e l’ingaggio potrebbero essere due fattori non disgiunti. Direi però che un accordo si troverà”.