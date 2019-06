Fuochi: “Ben venga la schiettezza di Miha, non bisogna sentirsi offesi. Petrucci-Virtus?…”

Il giornalista di Repubblica Walter Fuochi ha fatto il punto, durante la trasmissione Sportoday, sul basket italiano, sulla Nazionale e su Mihajlovic. Queste le sue dichiarazioni:

“Ettore Messina all’Olimpia Milano? Lo sospettava da un po’, perché la sua parabola NBA era ormai sfociata in una serie di delusioni e di episodi negativi. Il fallimento di Pianigiani con l’Olimpia ha fatto sì che la proprietà prendesse la decisione di mandarlo via. Ora, però, con Ettore Messina Milano alzerà l’asticella e dovrà tornare a vincere lo Scudetto e fare meglio in Eurolega, almeno entrare nei primi otto. Sarà un avversario in più per la Virtus.”