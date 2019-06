‘Federico Buffa racconta’ a Bologna

Il sito ufficiale del Bologna annuncia che il grand opening del progetto “La Regione scende in campo” organizzato dall’Emilia Romagna si terrà nel capoluogo. Grande ospite per il debutto della rassegna sportiva indetta in occasione del Campionato Europeo UEFA Under-21: si tratta di Federico Buffa che intratterrà alle ore 21.30 di venerdì 14 giugno gli spettatori di Piazza Maggiore con il suo racconto del mondiale del 1982 tenutosi in Spagna. Questo sarà solo il culmine della giornata, l’evento comincerà a partire dalle ore 10 e sarà aperto il Villaggio Fan Experience UEFA Euro Under-21. A partire dalle ore 20.30 ci sarà anche un talk show che vedrà come ospiti Alessandro Costacurta, lo stesso Federico Buffa, Matteo Marani, Stefano Bonaccini e Matteo Lepore. Si preannuncia una festa che durerà dunque per tutta la giornata.

Gli amanti del calcio in Italia legano alcuni dei propri ricordi più dolci proprio al mondiale del 1982 e gli azzurrini debutteranno nella competizione contro la Spagna. Che sia di buon auspicio?