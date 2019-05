Faggiano (ds Parma): “Contro il Bologna brutta figura, ma il nostro budget…”

Ai microfoni di Tmw, il direttore sportivo del Parma Faggiano ha analizzato la stagione dei ducali, commentando anche la pesante sconfitta contro il Bologna. Di seguito le sue parole:

“Roma? Non vogliamo fare brutte figure come a Bologna. È stata l’unica partita? Sì, le altre sono state equilibrate, noi potevamo fare qualcosa in più, non solo sotto l’aspetto del risultato. Il budget economico del Parma è abbastanza evidente, ognuno ha il suo, però noi dovevamo fare meglio. Mentalmente potevamo essere scarichi per Sampdoria-Empoli, che poteva chiudere i discorsi, noi dovevamo pensare a noi e basta”.