Europeo Under 21 – Diamo i numeri

L’attesa sta per finire, oggi alle ore 21 comincerà l’avventura degli azzurrini padroni di casa contro la Spagna in quella che è stata definita dal commissario tecnico spagnolo De La Fuente ‘una finale anticipata’. Sono 29.500 i biglietti venduti in occasione di questo grande match, ci si aspetta un’atmosfera da brividi, anche in virtù delle stelle che scenderanno in campo.

La spagna è giustamente considerata una delle maggiori candidate alla vittoria finale: 25 sono stati i milioni appena spesi dal West Ham per assicurasi le prestazioni del giovane centrocampista Pablo Fornals e sempre 25 sono le reti segnate in campionato nelle ultime due stagioni da Mikel Oyarzabal con la maglia del Real Sociedad, a segno anche con la nazionale maggiore contro la Svezia. 3-1: questo il risultato dell’ultimo incontro tra queste due nazionali Under 21, era la semifinale dell’europeo del 2017, tripletta di Saúl Ñíguez e Italia a casa. Al 2006 risale l’ultima vittoria degli azzurrini contro gli iberici. L’italia oggi è chiamata al riscatto

Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma, ha invece parlato al Corriere di Bologna degli introiti derivati da questo evento: tra biglietteria e acquisti nel giorno della partita si dovrebbe raggiungere una cifra di circa 5 milioni di euro, altri 2,5 milioni di euro invece sono legati al pernottamento. Questo europeo sembra dunque essere una grossa occasione non solo per la nazionale italiana, ma anche per Bologna e tutta l’Emilia-Romagna.