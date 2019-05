Europeo UEFA Under 21: un regalo per gli abbonati del Bologna

“A due settimane dalla partita inaugurale dell’Europeo UEFA Under 21, che si giocherà il 16 giugno al Dall’Ara fra le nazionali di Italia e Spagna, FIGC e Bologna hanno trovato un modo per prolungare il sapore del grande finale di stagione della squadra rossoblù e contemporaneamente annunciare il grande evento che coinvolgerà la città. Bologna infatti ospiterà non soltanto le prime due partite dell’Italia (dopo la Spagna, gli Azzurrini affronteranno sempre al Dall’Ara la Polonia, il 19 giugno), ma anche la terza partita del girone fra Spagna e Polonia, in programma il 22. Bologna sarà sede anche di una delle due semifinali del torneo, il 27 giugno. Ma ecco il regalo: tutti i tifosi del Bologna che acquisteranno, o lo hanno già fatto, il mini abbonamento per le tre gare dell’Europeo in programma allo stadio Dall’Ara si vedranno infatti scontare il prezzo del pacchetto (13 euro per l’intero, 8 euro per il ridotto) all’atto di sottoscrizione dell’abbonamento alle partite interne del Bologna del campionato di Serie A 2019/2020. Per poter beneficiare della promozione, oltre all’acquisto del mini abbonamento sarà necessario il suo utilizzo in tutte e tre le gare del girone in programma al Dall’Ara.”

Per maggiori informazioni consultare il sito ufficiale del Bologna F.C.