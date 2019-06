Euro Under 21 – giornata di arrivi a Casteldebole

Dopo gli impegni e le vittorie con la nazionale maggiore sono pronti ad aggregarsi al gruppo degli azzurrini Chiesa, Kean, Barella, Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Mancini. Manca ancora all’appello il giocatore più in forma dell’Italia U-20 in questo mondiale di categoria: Andrea Pinamonti, in lacrime ieri e reduce dalla sconfitta beffarda in semifinale contro l’Ucraina: controversa la decisione al 92esimo di annullare lo splendido gol in girata di Gianluca Scamacca.

Previste per oggi le foto ufficiali e l’arrivo del presidente della federazione Gabriele Gravina. Cresce l’entusiasmo attorno alla squadra di mister Di Biagio con un Dall’Ara tutto esaurito in vista della partita di debutto contro la Spagna. Lo riporta il Corriere di Bologna.