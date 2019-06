Euro Under 21 – Andrea Pinamonti rischia di dover rinunciare alla competizione

Andrea Pinamonti è stato l’uomo copertina di questo Mondiale Under-20, tanto nelle gioie, 4 gol in 5 presenze tra cui un cucchiaio su rigore contro la Polonia, quanto nei dolori, iconiche infatti le sue lacrime dopo l’eliminazione beffarda con l’Ucraina. Di ritorno dalla spedizione polacca si sarebbe dovuto aggregare al gruppo di mister Di Biagio, ma rischia di dover saltare l’intera competizione a causa di un problema alla cartilagine del ginocchio. Se non dovesse recuperare per la Spagna si dovrà comunicare il nome di un sostituto, probabilmente proprio qualcuno proveniente dal gruppo che ha partecipato al Mondiale Under-20. Lo riporta Sportoday.