Empoli retrocesso in Serie B. Una tra Verona e Cittadella in Serie A

Si è chiusa ieri l’avventura dell’Empoli in Serie A.

I toscani, sconfitti a San Siro contro l’Inter al termine di una partita pazza, sono retrocessi in Serie B in virtù del contemporaneo pareggio del Genoa sul campo della Fiorentina. Rischia invece la clamorosa promozione in Serie A il Cittadella, vittorioso 3-0 a Benevento: i veneti incontreranno in finale playoff il Verona, che ha eliminato ieri sera il Pescara. In caso di promozione, sarebbe la prima volta in cui il Cittadella approderebbe nel massimo campionato.