Emilio Marrese: “Miha sincero, non merita le critiche”

Intervenuto ai microfoni di Radio 1909, il giornalista Emilio Marrese ha detto la sua riguardo le dichiarazioni rilasciate a Sky da Sinisa Mihajlovic, riguardo un suo possibile avvicnedamento sulla panchina giallorossa: “Sinisa è stato onesto e trasparente, ha detto semplicemente quello che pensava. Assolutamente ingiusto criticarlo per questo. Condivisibile il fatto che Bologna non fosse la sua prima scelta, se ti chiama una big è giusto pensarci, che le sue affermazioni non abbiano fatto piacere ai tifosi, è normale. Per me non esiste alcuna polemica a riguardo, lui ha comunque scelto di firmare per il BFC, è anche nel suo interesse fare bene qui. Rispetto molto il suo atteggiamento, ha esposto il suo pensiero, consapevole del prezzo che avrebbe pagato ricevendo tutte le critiche del caso, la sua sincerità la considero un pregio”.

