Ecco la nuova Serie A

Ritorna in Serie A il Verona di Setti dopo una sola stagione. Gli scaligeri hanno battuto nella finale di ritorno dei playoff il Cittadella per 3-0 dopo aver perso all’andata al Tombolato per 2-0 conquistando la terza e ultima promozione disponibile.

L’Hellas dell’ex vicepresidente rossoblù Setti va dunque ad aggiungersi a Brescia e Lecce promosse in regular season, componendo così il quadro definitivo della prossima Serie A: Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Hellas Verona, Juventus, Inter, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese.