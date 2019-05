E’ di Barella il Premio Bulgarelli

Nella splendida e affollata cornice del Salone Banca di Bologna di Palazzo de’ Toschi a Bologna è stato assegnato il Premio Bulgarelli giunto alla settima edizione.

La serata, presentata da Federica Lodi di Sky, assieme al presidente di Felsina Calcio Alberto Verni, ha visto la presenza di alcuni membri della giuria (José Altafini, Luigi Colombo, Fabio Capello, Damiano Tommasi e Gianni Grazioli), di una delegazione del Bologna Calcio, con il terzino Ibrahima Mbaye e di Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport.

Il premio 2019 è stato assegnato a Nicolò Barella del Cagliari, il quale, visibilmente emozionato, a ritirato di persona il premio di fronte al folto pubblico giunto alla sala De’ Toschi di Banca di Bologna. Gli altri premi sono andati a Nicolò Zaniolo, Roma, migliore mezzala emergente della Serie A 2018/19, Rita Guarino, Juventus, migliore allenatore Serie A femminile 2018/19 e Marta Carissimi, Milan, migliore giocatrice Serie A femminile 2018/19

Felsina Calcio, Bologna Fc1909, SKY SPORT e Associazione Italiana Calciatori ringraziano tutti gli ospiti e il grande pubblico che ha partecipato alla premiazione della settima edizione del Premio Bulgarelli Number 8, dedicato alla memoria di Giacomo Bulgarelli, grande giocatore e eterna bandiera del Bologna degli anni Sessanta ma anche e soprattutto grande persona, stimata e benvoluta da tutti quelli che lo hanno conosciuto.

Il Premio, che quest’anno vede come main sponsor la Banca di Bologna e come partner MyGlass Gruppo Unipol e il gruppo IMA, è stato consegnato dal Presidente di giuria Fabio Capello, da Luigi Colombo, giornalista e storico partner di Giacomo in televisione, da Josè Altafini, in rappresentanza della giuria, da Franco Colomba, fresco nuovo Direttore Tecnico di Felsina Calcio e per l’Associazione Italiana Calciatori dal Presidente Damiano Tommasi, dal Direttore Generale Gianni Grazioli.