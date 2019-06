Duello Osti-Massara in caso di addio di Bigon

Riccardo Bigon dovrebbe restare al Bologna anche la prossima stagione, ma non vi è ancora alcuna certezza a riguardo.

Il Corriere dello Sport in edicola oggi spiega come, in caso di addio dell’attuale ds rossoblù, la società felsinea si stia già cautelando con due piste alternative: la prima porta a Frederic Massara, con il quale Sabatini ha lavorato ai tempi della Roma, mentre la seconda ha il nome di Carlo Osti, che ha collaborato con Sabatini nell’ultima esperienza alla Sampdoria.