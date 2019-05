Diverbio Miha-poliziotto, aperta interrogazione parlamentare

Se per Sinisa Mihajlovic il diverbio con il poliziotto è ormai cosa passata, non ha intenzione di presentare denuncia, la politica ha invece deciso di proseguire.

E’ notizia delle ultime ore che il caso passerà in Parlamento, perché il deputato bolognese Galeazzo Bignami ha deciso di aprire una interrogazione parlamentare sull’accaduto. “E’ un fatto grave – ha affermato Bignami, come si legge sul Carlino – Il destinatario dell’insulto è un noto sportivo, ma non è questo il punto, quanto che le parole siano state dette da un agente in divisa. E proprio perché migliaia di donne e uomini la onorano, è ancora più inaccettabile che un singolo personaggio possa sporcare il lavoro dei colleghi”.