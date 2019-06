Diego Costa: “Mihajlovic? Scomodamente sincero”

Il giornalista Diego Costa ospite oggi ai microfoni di Radio 1909 ha parlato delle dichiarazioni di Mihajlovic a Sky Sport riguardo il suo approdo mancato alla corte della Roma: “Sinisa ci ha insegnato che è scomodamente sincero, nel bene e nel male, le sue dichiarazioni riguardo la Roma sono da leggere in quest’ottica. Probabilmente questa sua sincerità estrema è anche il suo limite, quello che gli manca per diventare allenatore di un top club. Non eravamo la sua prima scelta? Lui abita lì con la sua famiglia, sarebbe stata una scelta sensata ai fini personali. Sarebbe stata anche una chance di riscatto rispetto alla poca fiducia che i grandi club hanno avuto nei suoi confronti. Poi c’è stato lo screzio coi tifosi e ha scelto di venire qui dove sapeva di essere bene accetto.”

