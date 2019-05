Destro, il suo futuro potrebbe dipendere da quello di Mihajlovic

Il futuro di Mattia Destro torna ad essere un rebus.

La scorsa estate si è discusso molto sulle prestazioni dell’ascolano, che era vicino a lasciare Bologna durante l’ultimo giorno del mercato estivo. Il rifiuto alla Sampdoria è stato provocato dal desiderio del giocatore di incidere pesantemente nell’andamento stagionale della squadra, così da lasciare un bel ricordo nelle menti dei tifosi rossoblù. Con Inzaghi, però, il feeling non è mai sbocciato, e il destino dell’attaccante sembrava segnato. Con Mihajlovic tutto è cambiato: un gol ogni 57 minuti giocati, un bottino straordinario dovuto anche alla “cura serba”. Ecco che quindi, se Miha rimanesse sotto le Due Torri, il rinnovo di Destro non sarebbe un’ipotesi da scartare. In caso contrario, le strade dell’ex Roma tra le altre e il club felsineo potrebbero dividersi dopo quattro stagioni. Lo riporta il Corriere di Bologna.