Danilo: “Sarebbe un peccato se Mihajlovic se ne andasse”

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport trova spazio un’intervista al difensore rossoblù Danilo. Questo un sunto delle sue parole riportate da Tmw:

“Mihajlovic? Erano almeno tre anni che non mi divertivo così. Sarebbe un peccato se il nostro allenatore se ne andasse. Se gli ha chiesto di restare? Non ancora. Si parla molto di psicologia applicata al calcio ma qui c’è un’idea di gioco perché lui è uomo di calcio. Il rimpianto vero della mia carriera è quello di non averlo trovato a 25 anni, avrei potuto fare molto di più”.