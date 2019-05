Danilo: “Salvezza conquistata sul campo, nessuno ci ha regalato niente”

Queste le dichiarazioni di Danilo in mixed zone riportate dal sito ufficiale della società rossoblù:

“Abbiamo fatto una prima parte di campionato brutta, poi con il cambio allenatore e la vittoria con l’Inter abbiamo preso coraggio e fiducia nei nostri mezzi – ha affermato – Quella con i nerazzurri è stata la gara chiave: da lì abbiamo iniziato a giocare un calcio più divertente vincendo partite importanti. È una salvezza conquistata sul campo, nessuno ci ha regalato niente: anche oggi abbiamo sofferto tanto soprattutto nel primo tempo. Il merito di questa salvezza è di tutti: squadra, tecnici e staff. Oggi bastava un punto e il Bologna nel secondo tempo ha giocato da Bologna anche se non era facile giocare con questa tensione e con una Lazio forte che voleva vincere la gara e non ha mai mollato. Stasera festeggiamo, poi ci concentriamo sulla partita contro il Napoli per chiudere bene la stagione davanti ai nostri tifosi.”