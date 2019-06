Da lunedì l’Under 21 a Casteldebole

Si avvicinano gli Europei Under 21, ospitati dall’Italia, con 3 partite a Bologna: ieri diramata la lista dei convocati dal c.t Luigi Di Biagio.

Ma l’Emilia sarà il fulcro della manifestazione, non solo per le sedi di Bologna e Reggio Emilia, ma anche per il fatto che gli azzurri da lunedì si alleneranno nel centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole. Grande soddisfazione per il club ospitare la nazionale, a conferma della bontà del lavoro fatto dal Bologna sulle strutture di lavoro calcistiche. A dare ancora maggior entusiasmo alla rassegna c’è anche la convocazione dei due giocatori rossoblù Riccardo Orsolini e Arturo Calabresi.