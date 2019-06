CorSport – Duncan o Viera per il centrocampo rossoblù

Il Bologna starebbe cercando di rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Stando a quanto riporta il sito del Corriere dello Sport, ai rossoblù interessano Alfred Duncan del Sassuolo e Ronaldo Viera della Sampdoria, quest’ultimo è stato portato in Italia proprio dal nuovo responsabile dell’area tecnica dei felsinei, Walter Sabatini.

Tra gli attuali centrocampisti della rosa del Bologna e cioè, Dzemaili, Poli, Donsah e Nagy, soltanto due o tre potrebbero restare in Emilia mentre gli altri saranno ceduti. Per quanto riguarda Pulgar, invece, nel caso in cui il cileno venisse ceduto i rossoblù acquisterebbero due centrocampisti anziché uno.