CorBo – Le prime mosse di Sabatini

Il Corriere di Bologna in edicola questa mattina parla dell’ingresso di Walter Sabatini nel Bologna. Tra i primi nodi da risolvere per il neo dirigente rossoblù c’è il rinnovo di contratto di Riccardo Orsolini. L’accordo per il riscatto con la Juventus è già stato trovato, ora bisogna cercare l’intesa sull’ingaggio dell’esterno felsineo.

Per quanto riguarda le operazioni di mercato, invece, la priorità è rinforzare il reparto difensivo: interessano Senesi del San Lorenzo, Zapata ex Milan oggi svincolato e Tomiyasu del Sint Truiden. A centrocampo, inoltre, il club rossoblù continua a monitorare Gerson della Roma e Sow dello Young Boys. In attacco, infine, il grande sogno è Inglese del Napoli ma interessa anche Ljajic del Beşiktaş. L’argentino Palacio dovrebbe rinnovare. In uscita uno tra Santander e Destro.