Cor Sport – Vi rivogliamo così

Il Corriere dello Sport in edicola oggi commenta positivamente la vittoria del Bologna rimediata ieri.

Trionfo rossoblù, steso il Napoli 3-2. Oggi Mihajlovic e Saputo si incontreranno per discutere del futuro, sperando in un sì del tecnico serbo. La straordinaria rimonta di Mihajlovic si conclude con una grande festa al Dall’Ara e con il raggiungimento di quota 44 punti: è il record dell’era Saputo. Il patron prima della gara è stato chiaro: “Ora investirò, se sarà necessario per avere una squadra competitiva lo farò”.