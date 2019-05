Cor Sport – Orsolini primo colpo

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina mostra in prima pagina i dettagli dell’acquisto di Riccardo Orsolini.

L’accordo con la Juventus è stato trovato, il calciatore resterà in rossoblù: operazione da 15 milioni di euro, a giorni firmerà il nuovo contratto. Mihajlovic è stato accontentato, le parole di Saputo pronunciate lunedì stanno subito trovando conferma nei fatti. Lo stesso chairman canadese e Fenucci, infatti, lavorano anche per far firmare subito a Mihajlovic il contratto anche per le prossime stagioni: lasciarlo libero troppo a lungo sarebbe pericoloso, si legge.