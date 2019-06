Cor Sport – Fiducia Bologna: Sinisa alla firma

Il Corriere dell Sport in edicola oggi scrive dell’ottimismo che filtra tra la dirigenza rossoblù per quanto riguarda la decisione finale di Sinisa Mihajlovic. L’allenatore serbo, infatti, starebbe per confermare al presidente Saputo la sua volontà di restare a Bologna anche nella prossima stagione.

SIRENE GIALLOROSSE – Mihajlovic è stato tentato dalla sirene giallorosse, ma vista l’ostilità dei tifosi nei suoi confronti, avrebbe deciso di rinunciare all’idea di sedere sulla panchina della Roma.