Un punto oggi, per trascorrere una settimana serena e senza pensieri.

E’ così che ragiona oggi il Corriere dello Sport in prima pagina, titolando: “Chiudiamola qui”. Manca soltanto un piccolo passo al Bologna di Mihajlovic per portare a casa l’obiettivo salvezza, quasi insperato ad un certo punto della stagione. Il tecnico in conferenza è stato chiaro: “La Lazio è forte, ma vogliamo sei punti su sei nelle ultime due partite”.