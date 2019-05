Cor Sport – Bologna delle meraviglie

E’ un Bologna delle meraviglie quello di Sinisa Mihajlovic, non ha dubbi il Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

I rossoblù sotto la guida del tecnico serbo hanno completamente svoltato dopo una prima parte di stagione sotto la gestione Inzaghi tutt’altro che positiva. I rossoblù, come spiega il quotidiano in prima pagina, sarebbero settimi a livello europeo: 22 punti nelle ultime 10 partite, volano nei 5 tornei top del continente. E mancano ancora due partite: bisognerà cercare di chiudere al meglio la stagione per ripartire poi con ancora più carica.