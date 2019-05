Cor Bo – Sinisa d’Europa

Sinisa Mihajlovic ha compiuto una vera impresa durante questa stagione.

Concludendo la stagione al decimo posto e conquistando 30 punti in 17 partite, il tecnico serbo si è piazzato in quarta posizione tra gli allenatori che hanno guadagnato più punti subentrando a campionato in corso nei cinque maggiori campionati europei. Meglio di lui hanno fatto solo Solari al Real Madrid, Garitano all’Athletic Bilbao, Bosz al Bayer Leverkusen e Solskjaer al Manchester United. Lo riporta il Corriere di Bologna.