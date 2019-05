“Prima il Bologna”.

E’ questa la prima pagina del Corriere di Bologna, che ritrae Mihajlovic mentre firma una copia del quotidiano nella quale i tifosi richiedono a gran voce la sua permanenza sotto le Due Torri. Il tecnico in conferenza stampa ha affermato che prima darà la precedenza al Bfc, confrontandosi con la società per capire i progetti futuri. A quel punto il serbo analizzerà e prenderà in esame le altre richieste arrivate sulla sua scrivania.