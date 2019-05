Cor Bo – L’agenda di Saputo

Joey Saputo arriverà in queste ore a Bologna e la sua agenda sarà fitta di impegni.

Il presidente del Bologna dovrà innanzitutto parlare con Sinisa Mihajlovic. Non è ancora noto quando i due si confronteranno per discutere del futuro del tecnico, ma certamente il patron canadese vorrà avere chiara la situazione il prima possibile, così da cercare una soluzione alternativa assieme al resto della dirigenza in caso di addio di Miha. Sabato Saputo sarà allo stadio per Bologna-Napoli, mentre sempre questo fine settimana sarà fatto il punto della situazione per quanto riguarda il restyling del Dall’Ara. La partenza verso il Canada è prevista nella serata di lunedì oppure la mattinata di martedì. Lo riporta il Corriere di Bologna.