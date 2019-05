Cor Bo – Dall’Ara, il restyling slitta di un anno

Il Bologna non demorde sul fronte del restyling del Dall’Ara, ma i tempi per avviare i lavori alla fine del prossimo campionato si stanno restringendo.

Come spiega il Corriere di Bologna in edicola oggi difficilmente si potrà aprire il cantiere nel maggio 2020, è molto più probabile che questo avvenga nel 2021. Se anche il Bologna individuasse il partner per realizzare il progetto entro metà luglio, infatti, la partita da giocare a Palazzo d’Accursio sarebbe impegnativa. E con ogni probabilità si andrà al 2021, scrive il quotidiano.