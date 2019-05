Comunicate date e orari della 38a giornata: Bologna-Napoli…

La Lega Serie A, con un comunicato ufficiale emesso pochi istanti fa, ha stabilito date e orari per l’ultima giornata di Serie A.

Le gare valide per la lotta salvezza e per la lotta Champions si disputeranno in contemporanea domenica 26 maggio alle 20.30, data in cui attualmente è stata fissata anche Bologna-Napoli. Ma nel caso in cui, all’esito della gara Lazio-Bologna valida per la 37° giornata, non fosse necessaria la contemporaneità con le altre gare delle 20.30 di domenica, la Lega ha comunicato che la gara Bologna-Napoli si disputerà sabato 25 maggio 2019 con inizio alle ore 20.30.