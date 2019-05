Civolani: “Vittoria di squadra. Sarà difficile trattenere Mihajlovic a Bologna”

Gianfranco Civolani ha parlato al termine di Bologna-Napoli 3-2, commentando la settima vittoria consecutiva tra le mura del Dall’Ara e proiettandosi sul futuro.

Queste le sue parole durante la trasmissione Solo Calcio: “Una bella vittoria di squadra, ottenuta giocando un buon calcio. Ora pensiamo al futuro: Lyanco se ne va, Palacio anche, Orsolini probabilmente. Con 12 milioni anche Pulgar andrà via. Sarà difficile dunque trattenere Mihajlovic in queste condizioni. Santander? Non capisco se sia un centravanti da doppia cifra o da sette o otto. Continuo ad interrogarmi su cosa farei con il paraguaiano se fossi nei panni di Saputo“.

Sul possibile nuovo ruolo di Bigon: “Con l’arrivo di Sabatini, lui diventerà il passacarte del nuovo direttore sportivo”.