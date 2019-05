Civolani: “Saputo non ha intenzione di accontentare le richieste di Mihajlovic. Prossimo tecnico rossoblù? Vedo bene…”

Il giornalista Gianfranco Civolani, ospite della trasmissione Sportoday, ha parlato del Bologna e del possibile futuro di Sinisa Mihajlovic. Queste le sue dichiarazioni:

“Mihajlovic andrebbe a piedi alla Juventus, ma ci sono zero possibilità che questo accada. Andrebbe anche alla Lazio, ma non parlerebbe volentieri con Tare e Lotito. In settimana, comunque, il tecnico serbo incontrerà Saputo per parlare del proprio futuro. Credo che l’attuale allenatore rossoblù per restare detterà alcune condizioni, come: una squadra che possa lottare per l’Europa e qualche sacrificio sul mercato. Non credo che il presidente abbia intenzione di accontentarlo. Saputo non ha nessuna volontà di convincere Mihajlovic a restare.”