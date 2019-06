Civolani: “Non ringrazio Mihajlovic. Mercato? Serve anche vendere”

“Non mi rendo conto del perché Mihajlovic voglia guadagnare ancora di più, ma Sinisa ha un cuore di pietra come tutti gli altri. Io non ringrazio Mihajlovic, ma sono contento che rimanga al Bologna: è uno dei migliori allenatori del nostro campionato. Il Bologna deve ridurre il gap con le altre: non conta il 10^ posto, bisogna avvicinare l’Europa. Il Bologna non arriva tra le prime 6 squadre da 40 anni, e consideriamo che in Europa ci è andato il Livorno qualche anno fa. Non voglio mettere pressione su Mihajlovic, che arriverà più o meno a metà classifica: dipende però con quanti punti e se riuscirà a valorizzare certi giocatori”.

