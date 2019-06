Civolani: “Mihajlovic chiede 4/5 rinforzi per restare. Spero venga acquistato un bomber da 15 gol”

Il giornalista Gianfranco Civolani ha fatto il punto sul Bologna durante la trasmissione Sportoday. Queste le sue parole:

“Mihajlovic è ambizioso, chiede ancora altri 4-5 giocatori a Saputo. Se la società invece di cinque rinforzi gliene prende uno solo, non credo che il tecnico serbo accetterebbe il rinnovo. Inglese? Lo prenderei subito. Zaza? Non lo prenderei mai. Defrel? Perchè no. Ljaic? Lo prenderei, anche se è un po’ fumantino. Vorrei che il Bologna si provvedesse di una attaccante da 10-15 gol e che decidesse chi tenere tra Santander e Destro, non si possono confermare entrambi per poi tenerli in panchina, costano tanto.”