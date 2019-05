Civolani: “Mihajlovic aspetta la chiamata di altri club. Non scommetterei sulla sua permanenza”

Il giornalista Gianfranco Civolani ha parlato così, durante la trasmissione Sportoday, del Bologna:

“Ho ancora un parere negativo di Saputo. Per me non è stato formidabile come tutti dicono. Secondo la mia modesta opinione, per essere fiduciosi dobbiamo fare dell’attendismo. Se Mihajlovic ha chiesto 15 giorni di tempo significa che aspetta offerte da altri club. A Bologna, inoltre, hanno perso tutti la testa per Santander, un attaccante che ha segnato 8 gol. Io preferirei un centravanti da 15 gol a stagione. Infine, sono contento per la chiamata in Nazionale dell’ex portiere rossoblù Antonio Mirante.”