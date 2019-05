Civolani: “Miha? Non è un reato provare a migliorare la propria carriera. Nel caso prenderei Pioli”

Il giornalista Gianfranco Civolani, ospite in studio della trasmissione Sportoday, ha fatto il punto sul Bologna e sul futuro di Mihajlovic. Queste le sue dichiarazioni:

“Credo che non sia un reato cercare di migliorare il proprio portafoglio e la propria carriera. Bisogna capire il tecnico serbo. Inoltre, Mihajlovic se va alla Lazio o alla Roma giocherà in Europa, a Bologna no. Se resta mi fa piacere perchè i rossoblù avrebbero un grande allenatore. Sinisa è inferiore a pochi e superiore a molti tecnici. Ma non sto qui a pregare un miliardario. Se Mihajlovic dovvesse andare via allora io prenderei Pioli.”