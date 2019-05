Civolani: “E’ stata una partita speciale. Il Bologna resta un gioiello del calcio italiano”

Il giornalista Gianfranco Civolani ha commentato così, durante la trasmissione Solo Calcio, il 3-3 tra Bologna e Lazio, un pareggio che vale la salvezza per la squadra rossoblù:

“E’ stata una partita speciale. Pareggio strameritato. Complimenti a Mihajlovic, ai suoi giocatori e a nessun altro. Da domani si inizierà a parlare del futuro. Palacio deve continuare a giocare anche il prossimo anno, bisogna fare uno sforzo economico per confermare Orsolini. Oggi i migliori in campo sono stati Palacio, Dijks e Orsolini. Adesso bisogna sperare che Saputo si decida a mettere in pista un Bologna che abbia delle prospettive da almeno nono o decimo posto.”