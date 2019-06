Civolani: “Ci stiamo muovendo bene sul mercato. Obiettivo 19/20? Avvicinarsi all’Europa. E su Pinamonti…”

Il giornalista Gianfranco Civolani, ospite in studio della trasmissione Sportoday, ha fatto il punto sul club felsineo. Queste le sue dichiarazioni:

“Questo Bologna parte con delle premesse buone. Mi fido di Sinisa Mihajlovic e di Walter Sabatini per cui credo che entrambi stiano lavorando per costruire una grande squadra rossoblù. Ora bisogna essere in grado di piazzare Avenatti, Falcinelli, Paz, Calabresi e Nagy, con la cessione di questi calciatori si potrebbero recuperare circa 20 milioni di euro, da reinvestire sul mercato. Il Bologna in questo momento è la stessa squadra dello scorso anno ma senza Lyanco e con un Palacio che va verso i 38 anni di età. Comunque, ci stiamo muovendo bene sul mercato.”