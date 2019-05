Anche Alfredo Cazzola, ex presidente di Virtus e Bfc, spera in una permanenza di Sinisa Mihajlovic in rossoblù. L’ex presidente ne ha parlato al Corriere di Bologna:

“Il tifoso che è in me spera che Sinisa possa restare al Bologna, anche gratis – ha affermato – Io dico a Mihajlovic ‘resta, Saputo ha garantito il rafforzamento della squadra’ e con un adeguamento economico proporzionato al valore del suo lavoro credo che si potrebbe andare avanti”.