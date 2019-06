Cavina: “Mihajlovic sincero. Inglese? Mi tengo Destro”

“Mihajlovic è stato molto sincero e questo è da apprezzare. Il mondo del calcio è spesso falso, ma Sinisa è stato molto chiaro. Voleva giocarsi le coppe europee e avrebbe accettato la Roma. Comunque non credo che il Bologna sia stato una seconda scelta. Penso che lui creda davvero in questo progetto, ha capito che questa era la scelta giusta. Ha fatto un girone di ritorno di straordinario livello, quindi è giusto che si sieda a tavolino e pretenda più soldi. Evidentemente Saputo gli ha fatto capire che c’è voglia di crescere per davvero stavolta. Triennale? Si guarda al futuro, Mihajlovic avrà potere anche in sede di mercato”.

Scheda 1 di 3