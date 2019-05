Carlino – Tutto in sette giorni

In questi sette giorni si deciderà il futuro della panchina del Bologna.

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, ieri Saputo e Mihajlovic si sono incontrati e hanno fissato per domenica l’incontro decisivo per discutere i piani futuri. Dopodichè, al tecnico serbo verranno concessi altri tre o quattro giorni per riflettere e monitorare la situazione delle altre panchine in giro per l’Europa. Sarà improbabile dunque conoscere il destino dell’allenatore fin dalla probabile conferenza stampa che verrà tenuta dal patron canadese lunedì.