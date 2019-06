Carlino – Toni: “La rosa rossoblù non era così scarsa. Miha ha fatto, comunque, un gran lavoro”

L’edizione odierna del Resto del Carlino riporta una breve intervista all’ex calciatore Luca Toni. Il Campione del Mondo 2006 ha parlato della rimonta del Bologna e del fondamentale lavoro svolto da Sinisa Mihajlovic. Queste le sue dichiarazioni:

“A dire il vero a me non sembrava – afferma Toni – che la rosa dei rossoblù fosse così scarsa, poi a gennaio sono arrivati rinforzi importanti e Sinisa ha fatto veramente un grande lavoro.” E sul rendimento diverso avuto dalla squadra con l’arrivo di Mihajlovic dice: “Non sono dentro lo spogliatoio, da fuori posso solo osservare che un Destro, per esempio, con Inzaghi non giocava, e invece il tecnico serbo lo ha recuperato.” E infine, chiude parlando di Soriano e Sansone: “Sono bravissimi ragazzi e ottimi giocatori. Ho visto la partita contro il Parma in tribuna, di fianco a Nicola. Sicuramente hanno portato qualità nella rosa, sono stati importanti per la salvezza».