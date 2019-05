Carlino – Santander e Destro, ne resterà solo uno

Il Resto del Carlino in edicola oggi spiega come in vista della prossima stagione ci sarà spazio per uno solo tra Santander e Destro.

Sono due le varianti che potranno permettere a entrambi di rimanere: la prima riguarda un’eventuale cessione di Falcinelli, e la seconda l’incerto futuro di Palacio. Difficilmente, ad ogni modo, entrambi saranno rossoblù anche la prossima stagione: il ciclo di Mattia Destro al Bologna viaggia verso il capolinea, e in estate potrebbe definitivamente lasciare le Due Torri.