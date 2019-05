Carlino – Resta con noi

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina dedica la prima pagina sportiva al condottiero di questo miracolo sportivo, ovvero Sinisa Mihajlovic.

I rossoblù, grazie al tecnico serbo, chiudono il campionato con 44 punti e salgono al decimo posto: è il maggior punteggio dell’era Saputo. Lo stadio canta “resta con noi!” a Mihajlovic, che anche ieri non ha smesso di stupire. “Mi interessa l’Europa, il decimo posto non basta. Se devo lottare per poco resto con la mia famiglia”, ha detto al termine della sfida l’allenatore rossoblù, che nel giro di pochi giorni dovrebbe fare chiarezza riguardo al suo futuro.