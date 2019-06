Carlino – Palacio, il suo sì è legato a Sinisa

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Resto del Carlino, il futuro di Palacio in rossoblù non sarebbe ancora stato definito.

Infatti, dopo le dichiarazioni dell’argentino nel post partita di Bologna–Napoli: “Devo parlare con la società, vediamo se si trova un accordo”, ancora nessun dubbio è stato sciolto sulla questione. Inoltre, sembrerebbe che il futuro al Bologna di Palacio sia legato alla decisione di Sinisa Mihajlovic di restare o meno sulla panchina felsinea. Nel caso in cui il tecnico serbo dovesse andar via, allora non sarebbe da escludere un possibile addio del ‘Trenza’ direzione Montreal Impact, l’altro club di Saputo.