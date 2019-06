Carlino – Mihajlovic è più vicino, si defilano le romane

Il Resto del Carlino in edicola questa mattina riporta la notizia di un Mihajlovic più vicino al Bologna. Infatti, le due principali squadre interessate al tecnico serbo, Lazio e Roma, si sarebbero defilate.

Per quanto riguarda la società biancoceleste, il presidente Lotito avrebbe incontrato ieri Simone Inzaghi proponendogli un prolungamento di contratto fino al 2021. L’ipotesi Roma, invece, resta in piedi, ma i dirigenti giallorossi avrebbero intuito il clima di ostilità venutosi a creare tra i tifosi alla sola idea di vedere un ex laziale, come Sinisa, sulla panchina del club. Il Bologna, adesso, aspetta la risposta di Mihajlovic e spera di poter continuare con lui.

PIANO B – Nel caso in cui il tecnico serbo dovesse andare via da Casteldebole, la società rossoblù ha già pronto un piano B e si chiama Marco Giampaolo. Da non scartare, però, le candidature di Andreazzoli, Semplici e Di Francesco.