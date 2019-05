Carlino – Mihajlovic alla Gasperini, Bologna in pressing

Il Bologna vuole trattenere Sinisa Mihajlovic a tutti i costi.

La dirigenza rossoblù è seriamente intenzionata a non farsi sfuggire l’allenatore capace del miracolo salvezza, così da portare il club a lottare per posizioni europee già dal prossimo anno. Ecco che quindi, come riporta Il Resto del Carlino, Saputo torna alla carica per cercare di strappare il “sì” del serbo prima dei dieci giorni di riflessione previsti. Sul piatto c’è un triennale del valore di 1,5 milioni a stagione, più un ruolo centrale nelle scelte di mercato, simile a quello di Gasperini a Bergamo. La paura della società felsinea è che club importanti possano persuadere Mihajlovic: Ranieri è in partenza dalla Roma e Inzaghi dalla Lazio, considerato il suo approdo imminente sponda Milan. Il tempo e le ambizioni saranno due fattori decisivi.