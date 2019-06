Carlino – Il punto sul mercato, spunta un nuovo nome per l’attacco

L’edizione odierna del Resto del Carlino fa il punto sul mercato, in entrata e in uscita, del Bologna. La squadra rossoblù il prossimo anno punterà ad essere la mina vagante della parte sinistra della classifica, e per fare questo avrà bisogno di almeno 4-5 acquisti.

IN ENTRATA – Si punterà ad acquistare almeno un giocatore per reparto ed ecco che in mediana, visto un possibile addio di Pulgar, potrebbe arrivare Imbula dello Stoke City ma anche Rincon del Torino è un nome che piace. In difesa, invece, si cercherà di far tornare Lyanco e piace pure Senesi del San Lorenzo. In attacco, infine, i profili che interessano sono tanti: Defrel, Ljajic, Inglese e nome dell’ultim’ora Niang del Rennes, ex di Milan e Torino.

IN USCITA – Il primo nome sulla lista dei partenti, secondo il Resto del Carlino, è l’ungherese Nagy, che ha molte richieste dall’estero. Anche Donsah potrebbe fare le valigie e lasciare Bologna, così come Falicinelli, Krejci, Mattiello e Destro. Quest’ultimo ha il contratto in scadenza nel 2020 e la prossima sessione estiva di calciomercato potrebbe essere l’ultima chance che ha il club felsineo per incassare qualcosa dalla sua cessione, su di lui ci sarebbero Parma, Brescia e Sampdoria.